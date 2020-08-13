神基(3005)今日公佈經會計師核閱之109年上半年度合併財務報告。109年上半年度合併營收為新台幣129.98億元，較去年同期之127.19億元增加2.20%；營業利益為新台幣15.46億元，相較去年同期13.12億元，成長17.83%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣11.57億元，相較於去年同期的8.37億元，增加38.22%；每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.98元，較去年同期的1.45元增加36.55%。

109年第二季單季合併營收為新台幣74.00億元，較去年同期之70.34億元成長5.20%；營業利益為新台幣11.74億元，較去年同期8.62億元，成長36.19%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣8.82億元，較去年同期的5.05億元成長74.65%；第二季單季每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.51元，較去年同期的0.87元成長73.56%。

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