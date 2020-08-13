藍營質疑陸配子女「小明」返台是為了回應蘇揆女兒立委蘇巧慧接受陳情，才倉促推出。行政院發言人丁怡銘表示，有關國境管制的調整，人民陳情、各方意見，政府都非常重視。但因為涉及各國疫情不一，政府尊重指揮中心和各部會的專業意見，隨時靈活調整政策。

丁怡銘說，國境的管制和防疫都是專業問題，蘇揆向來尊重專業。中國爆發新冠肺炎後，國境的管理關係全體國人健康，政府向來認真嚴肅以待，隨時檢討。

他並舉例，就與口罩實名制、口罩3.0政策推動過程一樣，決策的產出是經過產量評估、物流能量計算、程式設計、民間的配合等，經歷多少大大小小的會議討論，不是個人講了一個口罩實名制，隔兩天就忽然可以實施。

針對國境管制的調整，丁怡銘說，人民陳情、各方意見，政府都非常重視。但是對各國人民來台的管制，因為涉及各國疫情不一，政府也尊重指揮中心和各部會的專業意見，隨疫情變化和國內防疫能量，隨時靈活調整政策。

(中時 )