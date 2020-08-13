吳汶芳將出席2020大稻埕情人節演唱會。臺北市政府觀光傳播局提供

《2020大稻埕情人節》上月15日起系列活動正式開跑，而令樂迷期待的演唱會，祭出6組人氣歌手卡司，包含：情歌天后萬芳、金曲歌后艾怡良、都會搖滾樂團小男孩樂團、創作歌手吳汶芳、原子邦妮、楊程鈞，屆時將輪番上陣開唱，用好歌聲與浪漫情歌陪伴大家渡過這美好的甜蜜夜晚。演唱會將於8月22日在延平河濱公園浪漫開唱。

除了上月萬芳出席記者會為活動造勢，吳汶芳、小男孩樂團對於演唱會都是滿滿期待！至於喜歡過情人節嗎？吳汶芳認為：「以前都沒有特別會過節日，因為愛對了人情人節每天都過，目前一切順其自然，能遇到讓自己自在開心的人最重要。」米非則笑說：「喜歡浪漫情人節，但沒有印象深刻的過法，也不想回憶！想戀愛但不渴望愛情，把自己生活過得很充實，渴望那對的人快點出現！」吉他手漢斯對愛情有獨特見解：「我比較算是務實派，感情的問題一律建議分手！」

而活動傳遞滿滿幸福浪漫，吳汶芳表示，看台下成雙成對，在台上也會油然而生一種幸福感，很期待現場台上台下互相感染的幸福氛圍。「我喜歡浪漫氛圍，但同時也是務實的人啦，因為對我來說最務實的浪漫就是身邊的人都過得好，彼此能互相傾訴、陪伴」。吳汶芳這次會唱之前商演很少唱，但在專輯裡反應很不錯的歌曲，跟星空有關，更表示：「和大家好久不見，能在大稻埕一起共度情人節，像極了愛情！」小男孩樂團則預告：「這次會帶來幾首應景的溫馨情歌，其中包括從未現場演出過的曲目！」

小男孩樂團將出席2020大稻埕情人節演唱會。臺北市政府觀光傳播局提供

(中時 )