73歲廖阿嬤洗澡時發現鼠蹊部尷尬的腫一大包，擔心得怪病嚇得急赴醫院檢查，經診斷為罕見的「股疝氣」。亞大附醫泌尿科醫師蕭子玄表示，疝氣並非男性專利，多產婦、長期便秘、咳嗽不止及肥胖等女性，平時要多喝水、預防便祕、控制體重，預防發生股疝氣。

廖阿嬤生了5名子女、體型肥胖，她某日洗澡時，發現右側鼠蹊部竟鼓起一大包腫塊，她嚇得躺著休息竟會自然消失，但當久站或咳嗽打噴嚏，就會再突出腫塊。她緊張萬分，擔心得了怪病急，急著赴醫檢查，經亞大附醫泌尿科醫師蕭子玄診斷為罕見的「股疝氣」。

蕭子玄指出，疝氣並非男性的專利，鼠蹊部疝氣可分為腹股溝疝氣和股疝氣，股疝氣常見於女性，尤其是生過好幾胎的中老年婦女，發生率僅佔所有疝氣2至3％。腹股溝疝氣突出位置較高、較內側；股疝氣突出於腹股溝外下側的股孔，從腹股溝外側、大腿上方突起。

蕭子玄提醒患者，股疝氣比較發生絞勒危險，應盡快修補，以免腸壞死等併發症，且於鼠蹊部造成疼痛，常被誤認為腹股溝疝氣，需由經驗豐富醫師藉由觀察及觸診鑑別診斷，才能避免於術中開錯孔洞，造成更大傷害。

(中時 )