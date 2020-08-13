大陸浙江杭州一名潘姓女子，報案手機裡的錢被人轉走，警方原以為是竊案，深入調查卻發現「案情不單純」，原來潘女發現丈夫出軌，出於報復心態，揪小王開房還玩牌賭錢，一晚輸了1萬5000元人民幣（約新台幣6萬3300元）心有不甘，才謊稱錢財失竊報警。

綜合大陸媒體報導，杭州錢塘新區義蓬派出所，6日接到一名潘姓女子報案，稱手機裡的錢不翼而飛。潘女向警方表示，她5日晚上約了認識一個月的耿男出門玩，接著2人到酒店開了房間，早上醒來之後，才發現手機上錢全都消失了，被轉到耿男的戶頭裡，讓她嚇壞報警。

當警方要求潘女提供轉帳紀錄，潘女卻不肯拿出來，一下說手機壞了，一下說紀錄刪掉了，讓警方起疑，將潘女帶回進一步調查，同時傳喚耿男到案。

警方查看轉帳紀錄，發現錢不是一筆轉走，而是分了好幾筆，每隔幾分鐘，潘女的手機就會轉帳到耿男的戶頭，懷疑2人可能違法賭博。最後潘女終於坦承，耿男是一家水果攤的老闆，她時常光顧，2人進而認識，發展成情侶關係。

由於發現丈夫出軌，她便約耿男到酒店開房並玩牌賭錢，結果玩不到2個小時，她就輸掉1萬5000元。隔天醒來，潘女越想越覺得不對勁，懷疑耿男詐賭，於是報警想整耿男。

警方問潘女這樣做沒想過自己也會拖下水？潘女沮喪表示，因發現丈夫出軌，自己也變得放縱，藉這這次的機會，「給他找點教訓，也給我自己來個教訓。」最後潘女與耿男雙雙遭到拘留，等候進一步調查。

(中時新聞網)