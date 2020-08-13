新普H1獲利直逼一個股本 15:292020/08/13 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠新普（6121）公布第二季財報，在營收成長之下，第二季獲利11.82億元，寫下歷年同期新高紀錄，季增77.48％，第二季每股盈餘6.39元，累計上半年EPS直逼一個股本，達9.99元。 展望第三季，由於筆電需求仍強，加上歐美國家解封之後，電動腳踏車需求提升，新普仍看好第三季營運可望優於第二季。 (工商 ) #新普 #一個股本 #第二季 #直逼 #解封 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南廠發威 安普新拚年底掛牌 04:102020/08/13 證券．權證 京鼎第二季獲利 改寫新紀錄 04:102020/08/13 產業．科技 《科技》夏普收購東芝持股 dynabook成全資子公司 12:162020/08/13 財經 美德醫 上半年獲利狂增100倍 04:102020/08/13 財經要聞 89項新科技！解密科技寶藏展 秀創新技術 04:102020/08/13 產業．科技 《電腦設備》樺漢Q2獲利登同期高 H1每股賺5.87元 07:442020/08/13 財經 《通信網路》疫情來攪 智邦H1獲利不如預期 11:082020/08/13 財經 2020美大選》拜登合體賀錦麗 川普一條推特酸爆：她支持率0落荒而逃了 09:102020/08/13 國際 1分鐘讀財經》車市龍頭和泰車上半年賺翻 加薪3％ 08:192020/08/13 財經 熱映、泰博 躍居生技新獲利王 04:102020/08/13 財經要聞 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 即時 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 全球股市泡沫恐重現？「巴菲特指標」達警戒線 - 即時 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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