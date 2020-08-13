電池模組廠新普（6121）公布第二季財報，在營收成長之下，第二季獲利11.82億元，寫下歷年同期新高紀錄，季增77.48％，第二季每股盈餘6.39元，累計上半年EPS直逼一個股本，達9.99元。

展望第三季，由於筆電需求仍強，加上歐美國家解封之後，電動腳踏車需求提升，新普仍看好第三季營運可望優於第二季。

(工商 )