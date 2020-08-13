女性投保長照險會比男性晚十年，保險局揭露其中「奧秘」，一是男性多集中在20~39歲時投保長照險，可以取得較便宜的保費，女性若在該年齡投保，費率會比男性貴，第二原因是女性多集中在30~49歲時投保長照險，主要是「為母則強」，生兒育女後或成為家中經濟來源之一時，女性責任感會爆棚。

保險局公布2020年6月底的長照險關鍵數據報告，一是今年上半年長照險新契約件數近5.24萬件，比去年同期或去年下半年都成長50％以上，新契約保費15.4億元，則比去年同期大幅成長55.6％，同時間壽險新契約保費是呈現衰退37％，主要原因就是南山人壽強推長照險，半年增加近1.12萬張。

二是男性投保長照險集中在20~39歲，占長照男性總被保險人數的47.47％，若是要保人及被保險人同一人的長照險，即自己替自己投保的部分，20~39歲男性被保險人占率更高達51.42％，即這個年齡的男性投保長照險保費相對便宜，且意外導致需要長照的風險也最高。

三是女性投保長照險的年齡主要集中在30~49歲，占整體長照女性被保險人的48.39％，若是要、被保險人同一人的保單，則這個年齡層占率更達52.14％，投保年齡比男性晚10歲，主要是女性平均餘命比男性長，需要長照風險比男性高，若同一年齡投保，女性保費比男性高，且女性多半是到生兒育女，覺得責任加大，就會為自己安排長照險。

四是60歲之後，每論男女投保長照險的占比都大幅下降到3％多，一是因為保費過高，二是因為體況不佳、年齡過高，核保難度提高。

五是投保長照險者年收入多集中在50~100萬元，男性占所有投保男性的51.7％、女性占52.2％，其次是年收入50萬元以下，男性占16.6％，女性26.8％，應是希望透過長照險分擔經濟壓力，但若年收入逾200萬元者，投保長照險的比率，無論男女都低於10％。

六是長照險投保件數，無論男女都是新北市最多，但若以人口的投保率來看，則是以台南市最高，男女合計投保率3.53％，六大直轄市的長照險有效保單就占所有長照險的71.7％，即全台其他16縣市投保率仍低，若依人口數計算投保率，則是宜蘭縣的5.13％最高，但占整體長照險則只有3％，新北市則占18.5％。

(工商 )