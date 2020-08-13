大陸PC大廠聯想集團13日盤中公布截至2020年6月30日的20／21財年第一財季業績顯示，當季營收為人民幣（下同）946億元，年增6.7％，淨利為15億元，年增31％。截至13日下午2時58分，在港股上市的聯想集團股價下跌3.7％至4.69港元。

新京報報導，聯想集團第一財季個人電腦及智慧設備業務稅前淨利為47億元，年增28％。聯想在財報中指出，當季新冠肺炎疫情激發居家辦公與遠端學習的強勁需求，使得個人電腦市場實現雙位數增長。

聯想集團的傳統強勢業務，個人電腦及智慧設備取得10.1％的營業額增長，以及28％的稅前利潤增長，成為營收、淨利雙雙增長的主要動能。

智通財經網報導，聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示，過去這個季度的強勁業績證明，聯想已經從公共衛生事件的影響中快速恢復，並且牢牢把握住由居家辦公、線上學習等新常態所催生的資訊化、數位化新需求，展現卓越的營運能力，領先的全球資源與本地交付等核心競爭力。

展望未來，楊元慶指出，我們對於聯想的智慧化變革戰略、大陸經濟的復甦動能以及全球數位經濟的前景，充滿信心。

(工商 )