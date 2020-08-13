被寄以厚望的抗新冠病毒藥物「瑞德西韋」，原本指揮中心希望向美方藥廠購買，7月順利進口1,000人次藥物，但搶購失敗。為此，指揮中心日前正式宣布將「地塞米松」作為瑞德西韋的替代用藥。

英國研究證實 地塞米松可降低新冠重症死亡率

由於「地塞米松」早已過了專利期，台灣已有多家藥廠製造，新冠肺炎疫情全球延燒，迄今還看不到盡頭，在搶不到「瑞德西韋」的情況下，老藥再度獲得重視。

英國研究證實，「地塞米松」可降低新冠肺炎重症患者死亡率；而日本不久前也批准此藥作為治療新冠肺炎的藥物，可成為瑞德西韋的替代品。

藥師柯明道指出，「地塞米松」是1種很老很老的類固醇，可說是最基本的類固醇，一開始用於治療過敏，用於眼藥水、皮膚過敏藥膏等，效果不錯，價格又便宜。

地塞米松又分針劑與口服錠劑 常用於加護病房與醫學中心

此外，醫院常將「地塞米松」用於治療免疫系統疾病、部分感染症，如風溼性疾病、結核病腦膜炎、嗜血桿菌腦膜炎，肺炎鏈球菌腦膜炎等，應用廣泛，各大醫院均有庫存藥品。

依據食藥署資料，「地塞米松」藥物分為針劑與口服錠劑，目前共有42筆針劑藥證、73筆口服藥證，以針劑使用情況較為普遍，常用於加護病房與醫學中心。

柯明道說，「地塞米松」為基本款類固醇，只要適量使用，可以有效抑制身體發炎，治療過敏，如果過度使用，則可能引發骨鬆、水牛肩、月亮臉等嚴重副作用。

地塞米松vs.瑞德西韋 2種藥物作用機轉不同

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳進一步表示，地塞米松（Dexamethasone）與瑞德西韋（Remdesivir），都能夠針對新冠肺炎重症患者治療，特別是能幫助使用氧氣與插管患者降低死亡機率。

張上淳補充說明，2種藥品都降低重症患者死亡率，但作用機制不一樣，瑞德西韋是抗病毒藥物，能夠直接殺死病毒；地塞米松則是減少體內發炎反應傷害，因此不能說地塞米松是瑞德西韋替代藥物，而是最終效果類似。

張上淳也說，在8月4日諮詢小組會議中，已經決議將地塞米松放入國內治療指引，當病患需要氧氣治療時，就可以使用，與瑞德西韋類似。

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(中時新聞網)