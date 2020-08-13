藝fun券2.0讓「126們」好失落 政院：資源有限 15:492020/08/13 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人丁怡銘。(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝fun券2.0僧多粥少，仍有民眾不滿意，行政院發言人丁怡銘表示，政府的資源有限，在預算考量的狀況下，會請部會儘量擴大受惠民眾。 藝fun券2.0限制第一波沒抽中的民眾，只要符合65歲以上長者、18歲以下青年、身心障礙者等條件可以參與，讓身分證尾數「1、2、6們」很失落。 丁怡銘上午被問到這個為難的問題時表示，包括三倍券在內的各項部會加碼振興都得到民眾廣泛迴響，對經濟成長跟民間消費需求也有很明顯的幫助，不過因為政府的資源有限，在預算考量的狀況下，會請部會儘量擴大受惠民眾。 (中時 ) #藝fun券2.0 #行政院 #丁怡銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 台企將扮美防疫資源要角 04:102020/08/13 政治要聞 聯众保經 傳授買保險策略 04:102020/08/13 投資理財 政院拍板明年編後疫情總預算 債務大爆發創5年新高 14:002020/08/13 政治 政院明通過總預算 明年歲出2.16兆 歲入2.045兆 18:092020/08/12 政治 藝fun券2.0將在8月底上路 18:212020/08/12 財經 藝FUN券2.0 老幼弱勢限定 04:102020/08/13 藝文副刊 台灣新農業趨勢：智慧、共享、循環、加值 04:102020/08/13 產業特刊 二次臨時會 審查紓困3.0追加預算 04:102020/08/13 金融．稅務 600元藝FUN券2.0出爐！李永得：月底加碼發送60萬份 3族群受惠 17:332020/08/12 生活 新聞早班車》韓國瑜 依舊是陳其邁最大心魔 07:012020/08/13 政治 政治熱門新聞 台美簽署衛生合作備忘錄 張競細看後向衛福部提3質疑 - 政治 謝堅稱聽到Presidency 他轟大言不慚到讓人瞠目結舌 - 政治 徐永明涉賄300萬竟扯上部長級人物 宅神分析：這招太狠了！ - 政治 韓國瑜默默做事？林佳新PO高雄最新數據：不說太多 - 政治 阿札爾認口誤 一堆辯護的變豬頭 朱學恒酸吐一句勸世 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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