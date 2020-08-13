藝fun券2.0僧多粥少，仍有民眾不滿意，行政院發言人丁怡銘表示，政府的資源有限，在預算考量的狀況下，會請部會儘量擴大受惠民眾。

藝fun券2.0限制第一波沒抽中的民眾，只要符合65歲以上長者、18歲以下青年、身心障礙者等條件可以參與，讓身分證尾數「1、2、6們」很失落。

丁怡銘上午被問到這個為難的問題時表示，包括三倍券在內的各項部會加碼振興都得到民眾廣泛迴響，對經濟成長跟民間消費需求也有很明顯的幫助，不過因為政府的資源有限，在預算考量的狀況下，會請部會儘量擴大受惠民眾。

(中時 )