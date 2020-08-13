劉姓男子托夢說「在水裡」，果然救難人員就在溪流中發現遺體。（嘉義縣救難協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

劉姓男子托夢說「在水裡」，果然救難人員就在溪流中發現遺體。（嘉義縣救難協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉27歲劉姓男子4日與友人外出後失聯，家屬6日報案，嘉義縣、市救難協會經過多日搜尋未果，12日家屬突通知救難人員說男子托夢「在水裡」，果然今13日上午就在澐水溪找到劉男屍體，詭異的是，死者全身一絲不掛，讓外界懷疑死因不單純，村民更盛傳死者是魔神仔帶走抓交替。

劉姓男子4日與友人相約出遊，約晚間7點要求友人讓他在中埔鄉同仁村萬善公廟停車場下車後就此不知去向，家屬等不到人只好報警，並請求救難協會協尋，嘉義縣救難協會理事長黃聰明指出，6日獲報就動員找人，但調遍附近監視器都沒看到劉男行動的軌跡，搜救行動陷入膠著。

黃聰明說，因劉男沒有輕生念頭，也不是失智年長者，實在是毫無頭緒，找了幾天大家決定先休息，等資訊搜集更完整才要重啟任務，結果昨劉男姐姐打來說有家人夢到弟弟，弟弟說「在水裡」，拜託救難協會再幫忙找找，於是今一早救難人員又集結到公廟，鎖定下方澐水溪搜索，3小時後就在距公廟約2公里的溪流內發現遺體。

黃聰明說，劉男失踨前穿POLO衫和牛仔褲，但浮腫屍體卻連內褲都沒穿，感覺案情不簡單。據警方調查，當天載死者到停車場的友人聲稱，劉男下車就往邊坡的草叢走去，因草叢下方就是溪流，警方不排除他下車沒多久就落水。

因死者生前行徑太反常，當地居民盛傳鬼月將屆，死者極可能是被魔神仔牽走抓交替，警方則說，劉男生前曾與吸毒列管人口往來密切，警方不排除他當天可能有食用藥物，現就等法醫相驗釐清是生前落水或死後落水。

(中時 )