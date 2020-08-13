新北市深澳鐵道自行車，將在9月19日舉辦百人淨灘活動。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

深澳在地美食小卷米粉。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

以無敵海景聞名的新北市深澳鐵道自行車，將在9月19日舉辦百人淨灘活動，邀集民眾沿著鐵道沿線撿拾廢棄垃圾，著手整理海灘環境，現場也邀請海洋科技博物館專業淨灘講師，解說海洋保護相關知識，以實際行動向海洋致敬，活動共100個名額，15日起開放網路報名。

新北市觀旅局表示，深澳沿線視野遼闊、生態豐富，更以無敵海境聞名，深澳鐵道自行車響應環保政策，除了每年舉辦淨灘活動外，也定期派員清理淨灘區，回饋深澳在地，今年選定9月19日舉辦百人淨灘活動，邀請民眾一同「深」體力行、「澳」援海洋，如同整理自家環境一樣，維護美麗的自然景致。

新北市觀旅局介紹，百人淨灘活動預計9月19日下午4時，在鐵道沿岸海灘登場，邀請海洋科技博物館專業淨灘講師及志工，解說海洋保護新知，參加民眾還可大啖石花凍、小卷米粉等在地美食，活動結束後可獲得深澳帆布包、深澳扇子2項精美好禮。

新北市觀旅局表示，活動報名費用100元，包含清潔工具、保險費、餐費等，全程參與淨灘者可免費搭乘單趟的夜間鐵道自行車，活動採網路報名，限額100人次，詳細報名規範可上觀光局官網查詢。

(中時 )