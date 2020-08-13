大型科技股領頭，特斯拉飆速，加上經濟數據提振氣勢，標普指數尾盤一度短暫突破高點，美股四大指數同步收紅。台股開漲88.52點為12758.87點，台積電領科技股回神，指數帶量一度大漲142點，站上12800關卡，最高達12812.8點，收復10、5日均線，惟鴻海走弱、大立光無力，使得台股盤中狹幅震盪，12800、5日線得而復失，回測12700點，尾盤台積電臨門一腳，橡膠、半導體、觀光股漲勢不滅，保住10日線，終場收漲92.78點或0.73%，報12763.13點，成交金額2367.36億元。今日外資(不含外資自營商)買超69.2961億元，投信賣超0.2135億元，自營商賣超6.7168億元，三大法人買超62.36億元。外資止步連2賣，8月仍賣超389.13億元。

權值王台積電(2330)開高走高，尾盤更是神來一筆，收在當日最高點，終場收漲2.39%至429元，市值激增2593億元，市值重登11兆元。股王大立光(3008)則開高觸及3955元，然11點多翻黑走低，收跌1.28%至3850元。鴻海(2317)獲利率回升，6家外資維持偏多看法，惟iPhone遞延影響第3季，股價開高至82.3元後急速變臉翻黑，直降82、81、80元關卡，收跌2.33%至79.5元，市值第二保衛戰再起，聯發科(2454)虎視眈眈，惟股價開高後漲幅收斂，700元關卡得而復失，午後更一度翻黑至671元，尾盤守住紅盤收漲0.59%至684元。其他權值股，華碩(2357)Q2獲利創8年同期高，外資紛紛調高目標價，股價強漲6.61%至242元。日月光投控(3711)Q3營收拚新高，一度填息55%，收漲0.15%。和泰車(2207)上半年賺翻和加薪題材，股漲2.54%；可成(2474)毛利率承壓，外資調降目標價，股價受挫收跌3.88%。高價股部分，祥碩(5269)H1狂賺2股本，以及列入MSCI全球標準指數台灣成分股，樂漲4.11%至1775元，股價超越矽力-KY(6415)重登股后，矽力-KY收持平至1755元。

類股來看，輪胎雙雄建大(2106)、正新(2105)第2季轉盈，H2營運看好，偕同南港(2101)股價加速漲，激勵橡膠類股指數漲2.11%，成為上市漲幅第一。半導體類股以1.78%漲幅名列亞軍，達能(3686)衝上漲停，世芯-KY(3661)、統懋(2434)、富鼎(8261)同樣漲勢凌厲；惟記憶體產業後市看保守，宇瞻(8271)、廣穎(4973)、品安(8088)股價齊重傷。美食-KY(2723)Q2獲利強彈，盤中衝上漲停價，推升觀光類股收漲1.77%，排列第三漲幅；而漲幅勝大盤的類股如電腦周邊、汽車、資訊服務、電子、其他、電子通路、食品；鋼鐵、生醫、金融、光電則分別收黑0.13%、0.19%、0.30%、0.54%；跌幅最劇為其它電子1.82%、玻陶1.45%、紡織0.76%。

Mini LED題材後市看好，晶電(2448)、隆達(3698)領漲，鼎元(2426)漲停，億光(2393)、宏齊(6168)等LED股皆獲漲風。健身器材旺季，岱宇(1598)、喬山(1736)吸買盤、漲幅秀肌肉。而周五為季報及半年報公告截止日，財報或展望利多股，力達-KY(4552)、精成科(6191)、奇鋐(3017)漲停，樺漢(6414)漲停更創近18個月來新高價，中租-KY(5871)漲近7月高價，建大(2106)、智冠(5478)等股價均笑臉迎人。力特(3051)賣廠處分利益助亮燈漲停；淘帝-KY(2929)甩財報利空，靠庫藏股護航、股價攻頂；大同(2371)雖遭MSCI剔除，大同市場派開股臨會獲准，以漲停作收；訊連(5203)二祭庫藏股，股價同走揚；大魯閣(1432)出清草衙道2億元入袋，一字馬漲停。

5日RSI為53.09，10日RSI為59.02。9日K值為55.94，9日D值為60.32。20日乖離率為1.33。台灣本次MSCI季度調整後，在指數中持續維持在第二大權重國家，變動幅度甚微，對台股資金面不會造成太大影響。美國新一輪的紓困方案尚未敲定、第二波疫情仍來勢洶洶，恐會壓抑未來復甦力道；近期美中貿易戰亦有重啟戰火的跡象，投資人須密切關注後續發展。即使金融市場已在疫情困境中迅速回神，短期內還是有可能陷入大幅度震盪整理，投資人短期操作仍須謹慎應對。

法人認為，本周盤面續關注台股公布半年報等，多頭格局不變，而科技股仍是當前台股投資主流，當中又由以5G相關、蘋果供應鏈、高速傳輸等題材值得關注，相關個股仍是市場聚焦重點。半年報即將公布完畢，進入短期財報空窗期，台股較缺基本面題材，不過，法說會仍陸續召開，將釋出對下半年景氣展望，5G、蘋概、散熱、電動車題材及運動器材族群展望佳族群可多留意。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，預期台股短線要突破萬三關卡，機會不大，台股盤勢仍高檔整理，市場追加意願相對弱，非電子股或有補漲空間。短線若權值股回穩，大盤本周仍有機會收紅。

(時報資訊)