佳世達(2352)今舉行法說會，董事長陳其宏表示，目前全球疫情仍在高峰，佳世達看下半年審慎樂觀，H2的營運優於H1。今年全年高附加價值的營收占比H2一定會高於H1，明年會有更顯著的成長。

佳世達醫療事業第二季營收比重為7%，在疫情下仍維持和去年同期持平。今年疫情影響，第一季非急迫性的就醫與手術均延緩，在第二季已陸續恢復。佳世達持續在透析領域完善產品與通路布局，今年投資透析液廠商國韶和印尼通路Frismed，國韶也是國內最大醫用消毒液領導廠商，供給疫情下最重要的防疫物資。

看好未來5G基礎建設陸續布建於電信營運商及企業專網，佳世達今年提高明泰綜合持股達42.8%，預計再進一步提升至6成。明泰在網通領域具備乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路等產品與技術，再加上合併仲琦在Cable領域的布局、專業系統整合商互動國際數位等，將成為客戶最佳網路設備合作夥伴，為客戶數位轉型需求再補上CT(通訊技術)的產品和服務。陳其宏也預測，6G時代會很快在2027~2028年左右就到來。

陳其宏指出，智慧解決方案和醫療事業等新事業上半年營收比重22%，比去年上半年的13%已提高約10個百分點，由於雲端化、網路資安等都是疫情下各行各業重要的數位轉型基礎建設，再加上陸續擴充在防疫物資及防疫科技的布局，未來均將持續服務客戶需求與提升股東價值。

智慧解決方案第二季營收比重為15%，比去年同期的7%已提升一倍。陳其宏表示，佳世達為成為全方位軟硬體服務系統整合供應商，完善IT(資訊技術)和OT(營運技術)布局，投資友通(2397)、拍檔(3097)、其陽(3564)、聚碩(6112)、羅昇(8374)等，超前部署自動化、雲端化、網通資安等客戶需求，致力協助客戶數位轉型。

(時報資訊)