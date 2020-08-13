軌道經濟一直是房地產的趨勢，加上頂級辦公需求強勁，因此，捷運商用大樓因其交通機能完善、大樓新穎等特性，除吸引企業搶著進駐設立據點，連帶也帶動周邊商業活動的群聚效益。信義全球資產公司發現，以往台北地區捷運商用大樓規劃多以住宅的比例較高，但隨著商辦市場活絡，捷運商用大樓產品定位也從住宅，漸漸朝向辦公或是商場+辦公的方式開發，租金行情也逐年增長。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，隨著捷運路網越來越密集，讓台北市整體辦公商圈及零售市場產生變化。觀察台北市的捷運商用大樓中，例如國泰置地廣場、潤泰松山車站大樓、聯邦佳佳大樓等，其整體空間配比是以辦公為主，輔以零售商場的複合式商辦大樓，因交通樞紐便利性、加上大樓新穎，對企業進駐有很高吸引力，租金行情都有明顯超過10%的漲幅。

其中，以租金較高，位於市政府捷運站的「國泰置地廣場」來說，從實價登錄揭露2015年最高租金每坪3590元，到2019年最高租金來到每坪4569元，4年期間漲幅約近30%，進駐公司以外商、大型企業居多。

未來台北市陸續會有此類以商業使用為主的複合式大樓，例如台北車站C1D1、捷運士林站、劍潭站等，以開發量體最大的C1D1來說，將規劃商場+旅館+頂級辦公的複合式雙塔，釋出辦公面積高達5.6萬坪，可望挑戰目前頂級大樓租金。

總經理柯宏安表示，這種以大眾運輸樞紐、車站為核心，結合商場、辦公、飯店等產品業種規劃，進而成商業活動集中區域的TOD發展概念，已成為趨勢。

當捷運商用大樓朝向複合式辦公大樓開發，在低樓層設置商場，滿足樓上辦公大樓企業戶的商業機能、甚至休閒娛樂等消費需求，同時也服務捷運往來人潮需求，為商場快速帶來營業額，這種互補效益能創造雙贏，不只能受企業青睞進駐，也可帶動各商圈商業機能更加聚集。

(時報資訊)