美國商用電動卡車製造商Nikola表示，公司對於與現代汽車在氫動力技術方面展開合作抱持開放態度。此前媒體報導，Nikola已經與現代汽車接洽合作事宜。

南韓《朝鮮日報》周日報導，Nikola創始人暨執行長米爾頓（Trevor Milton）接受訪問時表示，他希望與現代合作，也曾兩度提出合作建議，但都遭到現代婉拒。

現代汽車與豐田汽車是少數支持氫動力技術的汽車製造商。

Nikola發言人羅斯（Nicole Rose）對此發布聲明表示，執行長對對現代充滿敬意，並視現代為全球氫動力技術的領導者，如果他們願意的話，執行長已經、也將持續對合作抱持開放態度。

現代的內部知情人士透露，兩家公司目前並未進行合作協商，如果Nikola正式提出建議，現代會予以考慮。現代希望將氫動力系統賣給其他汽車製造商，但Nikola同時又可能成為現代商用卡車事業的競爭者，這將使雙方關係變得複雜。

Nikola此前宣布將在2021年開始生產電池驅動的電動卡車，並在2023年推出燃料電池驅動的電動卡車。

(時報資訊)