大雅分局及婦幼警察隊現場擴大辦理預防犯罪、交通安全、婦幼安全等宣導。（台中市大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中市警察局長楊源明（中）頒發「標竿社區」、「績優社區」獎項。。（台中市大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府13日於大雅舉辦2020年「社區治安研習觀摩活動」，透過觀摩活動分享經驗、相互學習，提升社區治安營造能力。警察局楊源明頒發「標竿社區」、「績優社區」獎項，鼓勵社區營造；市府策略團隊業務主管出席「綜合座談會」，針對社區提問建議一一答覆。

社區治安研習觀摩活動由大雅里社區30人鼓隊表演揭開序幕，課程中安排「社區營造與輔導治安社區經驗分享」、「標竿社區轄境環境檢測」等課程；榮獲市府績效評鑑績優的北區錦平里、大雅區大雅里、東區東信里、大甲區文武里、太平區中興里及北屯區仁和里等社區展示營造成果，相互學習與經驗分享。

消防局也派員到場進行「防災實況模擬」演練，強化災害防救人員應變能力；警察局犯罪預防科結合大雅分局及婦幼警察隊現場擴大辦理預防犯罪、交通安全、婦幼安全等宣導，強化對來自29個行政區的社區成員警政行銷。

「環境檢測」課程由大雅里長李玲珍導覽巡禮社區內花卉彩繪牆及大雅國中「二寶同樂園」。李玲珍說明，這片蔬菜花園是將校園內雜草叢生的閒置荒地開放里民認養，改造成綠意盎然的可食地景，並由社區長者帶領課輔班學童除草種植，收成蔬菜回饋給關懷據點長者們，形成正向的循環。

(中時 )