華人文化城13日開幕，引進古董拍賣、華人風格酒吧、藝術品鑑定等，期待活絡中央公園商圈。（柯宗緯攝）

華人文化城有古美術展覽館。（柯宗緯攝）

華人文化城有古美術展覽館。（柯宗緯攝）

華人文化城有古美術展覽館。（柯宗緯攝）

高雄中央公園商圈近年沒落，滿街「租」字。（柯宗緯攝）

鄰近中央公園、五福二路北邊的中央公園商圈，近年店家爆出走潮，滿街「租」字，商圈一片死寂。業者狠砸近億元，在「原宿廣場」原址，打造華人文化城13日開幕，引進古董拍賣、華人風格酒吧、藝術品鑑定等，期待活絡商圈。

高雄永樂國際拍賣公司董事長郭昶廷指出，華人文化城已籌備2年、建置8個月開幕，獲得不少企業家認同及奧援，攜手民間企業投入近億元資金重新整修，號召熱愛傳統文化、藝術、音樂等商家進駐。

郭昶廷提到，基地規畫國際級古董拍賣場，每年定期辦春拍、秋拍、華人風格正月酒吧、青年音樂藝文展演空間；1樓有茶道花道香道教學中心、江南園林咖啡、茶文化推廣中心、數位廊道、旗袍體驗館等，透過主題空間打造文化傳承、書香遍地、樂音飆揚的華人文化之城。

中央公園商圈發展協會理事長黃韻潔表示，高雄空汙嚴重，文化藝術是無煙囪產業，未來將定期舉辦繪畫、音樂競賽及各式文化展演，提供獎助金，培養新一代年輕美術、音樂家。

中央公園商圈舊名為玉竹商圈，近年不少店面出租或出售，人煙較為稀少。黃韻潔說，將重新打造出商圈特色，同時邀請各界蒐藏家舉辦展覽及互動，以帶動商圈發展及增加地方稅收。

與中央公園商圈僅隔一條馬路的新崛江商圈，受到商圈轉移及電商平台興盛影響，風光也不再，今年又受疫情衝擊，業績直直落。商圈理事長楊翔茗指出，大多房東降租，甚至退回到20年前水準。另近日舉辦「夏PA!購物季」光三倍券就收到1、2000萬元，人潮逐漸回流。

經發局代理局長王宏榮指出，樂見中央公園商圈轉型文化產業，打造自身特色；市府近年也引入學界資源，將創新理念注入商圈，在推動觀光旅遊的同時，也希望各地遊客多到高雄商圈走走消費。

(中時 )