竹南蛇窯被苗栗縣政府畫定為歷史建築。（謝明俊攝）

林添福的陶藝遺作許多都可入列國家館藏。（謝明俊攝）

林瑞華長姐另提訴訟要求分父親陶藝遺作。（謝明俊攝）

竹南蛇窯爆發姐弟爭產，長姐林碧燕及2子民事一審勝訴後，日前另再提民事訴訟，要求將蛇窯創辦人林添福的陶藝遺作，及所有不動產全列入遺產均分，讓蛇窯現有管理人林瑞華傻眼，因父親許多遺作都能入列國家級館藏，長姐竟不顧文化資產保留，既要拆蛇窯，還要分遺作，讓他好無奈。

竹南蛇窯的創辦人林添福，從少年時期就投入陶業製作，前後超過70年，以自己手工打造的獨創蛇窯，燒製出許多傑出作品，並曾獲得國家工藝獎肯定，去年，林添福去世，還曾獲得總統褒揚令，是國內數一數二的陶藝大師。他的陶藝作品，除了部分由收藏家蒐購典藏以外，部分作品留在竹南蛇窯的展覽館內，其中多件價值超過百萬。

林添福的3子林瑞華接棒竹南蛇窯，去年，林添福過世才百日，林瑞華就接到苗栗地院民事法庭開庭通知，才赫然得知長姐林碧燕及2名兒子提告要求歸還竹南蛇窯全部用地，並拆除多數建物，今年7月一審判決林碧燕勝訴，林碧燕及兒子隨即要求林瑞華拆屋還地，林瑞華提起上訴，並請求縣政府將竹南蛇窯全部建物都納入歷史建築。

正當相關訴願、訴訟程序尚在進行，上周，林瑞華又接到開庭通知，結果竟是長姐及外甥要求將林添福所有留在竹南蛇窯內的典藏遺作，全部分成4等分，由4個兄弟姐妹均分，另外，林添福名下所有房地產，長姐全都要求分產。

林瑞華得知後怒不可遏，他表示，父親留在竹南蛇窯的陶藝遺作，除了部分可能捐贈給國家館藏，多數都是留在蛇窯展覽館，本來他規畫是要成立林添福紀念館，以此作為館藏，如今，長姐要求分產，館藏豈不變成空談。

林瑞華指出，父親遺作，有許多夠資格列入國家館藏，是無價的國家文化資產，現在竟遭後代子孫要求瓜分，如何對得起父親？

(中時 )