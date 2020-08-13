前總統馬英九日前幫國民黨候選人李眉蓁站台時指出，民進黨高雄市長候選人陳其邁是高雄市民已經否定過的人，「民進黨一定要他當市長，到底何德何能？」對此，前民進黨立委林濁水諷刺表示，主張用海水沖馬桶的李眉蓁果然很棒棒，正是馬英九的現在進行式。

馬英九稱陳其邁是被高雄市民否決過的人選，質疑陳其邁何德何能，為何一定要他來當高雄市長。這番話引來許多議論，其中前總統陳水扁表示，照馬英九邏輯，2012年參選總統落敗的蔡總統，是被民意否決過的人，但民進黨還是提名她投入2016年大選，而且還大贏國民黨朱立倫308萬票，這就是人民的選擇，不是哪個政治人物說了算。

林濁水稍早也在臉書表示，馬說陳其邁被高雄人拒絕過，「不錯，過去高雄曾經有過這樣的事」。他諷刺表示，覺得主張用海水沖馬桶的李眉蓁果然很棒棒，正是馬英九的現在進行式。

李眉蓁提出「海水沖馬桶」的政策，希望階段性改善高雄用水，引發爭議。對此，台中市長盧秀燕表示，民進黨在中央執政5年，「有給高雄人清潔安全的水喝嗎？」侯友宜也認為，李眉蓁能提出政見，代表她有決心想去做好這件事，以往沒有解決的事，就讓李眉蓁來解決。

(中時新聞網)