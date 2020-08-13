台南一名擁有女碩士學歷的女子小艾（化名），重逢久違18年的同學人夫阿明（化名），2人情不自禁發生性行為，還互傳鹹濕對話「你是全宇宙最愛我的男人」、「跟妳做愛是心裡很神聖的事」。阿明的妻子抓包後一狀告上法院，法官審理後認定2人有姦情，判決小艾需賠償正宮30萬元。

據「東森新聞雲」報導，正宮指控，她與阿明2004年結婚，有2個小孩，小艾明知丈夫已婚，卻自2008年開始經常與老公聯繫，甚至在半夜打電話，更於2018年12月3日，在小艾的住處發生性關係，事後還互傳親密對話，讓她因此痛苦不堪，罹患憂鬱症。但小艾否認表示，她2008年12月3日到阿明家拜訪，只停留1個多小時，2人當天並沒有發生性行為，2人對話只是有些曖昧，但無超越一般朋友的親密舉動。

但法官審理時發現，小艾在2人對話中提及「我等你18年了，今晚多麼短暫，雖然仍是如此美好，…，你是全宇宙最愛我的男人」，阿明則回應「今晚本來下定決心不做的，因為跟妳做愛是很神聖重要的事，但妳就這樣打開我重重疊疊的抑制」，小艾回「只要我們身處一起，無論做不做愛，我們彼此內心都會有無比的幸福和快樂。」。

法官因而認為，2人的對話充滿曖昧親暱，且談及「做愛」字眼，已不是普通朋友間的日常對話，據此認定2人有姦情，依法判小艾須賠償正宮30萬元。

(中時新聞網)