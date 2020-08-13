大陸央視新聞12日在一条《餐飲浪費 如何制止？》的新聞節目批評部分網路大胃王吃播浪費嚴重的現象，引起廣泛討論。鬥魚平台回應指出，將積極回應中央相關號召，加強對之後的美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為，共創風清氣朗的直播氛圍。

目前大陸在B站、快手、虎牙等直播平台，都設有美食欄目，而其中的一部分就是吃播主播。主播透過狼吞虎嚥的大吃大喝，甚至吃下數人份食物，其中不乏通過剪輯、卡點掩蓋假吃現象，有些主播甚至催吐達到吃下更多食物的假象。這些極端化現象背後，被認為在為誤導消費習慣、鋪張浪費和危害健康，營造畸形飲食文化。

央視也引述專家指出這是一個非常不好的現象，輿論的自媒體導向對消費的浪費非常讓人擔憂，對於建立全社會的節約意識，減少食物浪費來講完全是背道而馳。

另據《2018中國城市餐飲食物浪費報告》顯示，在北京、上海、成都和拉薩四個城市中，人均食物浪費量約為每餐每人93克、浪費率為12％。人均食物浪費量因城市、餐館類型、就餐目的等因素的不同而存在顯著差異。

(旺報 )