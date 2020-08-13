美國6月21日突然要求大陸駐大陸駐休士頓領事館於72小時內關閉，引起北京強烈不滿，隨後也關閉美駐成都領事館作為外交報復。不過，美助理司法部長德梅斯12日指出，陸駐休士頓總領事館長期以來一直在聯邦調查局（FBI）監視下，認為這是北京企圖竊取美國智慧財產的一處基地。

據路透社報導指出，美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）主辦的一場研討會中表示，川普政府關閉陸駐休士頓領事館的決定，絕非「並非隨意選擇」，而是早已追蹤一段時間。

德梅斯表示，大陸在美國的領事館中，全美30個各別城市中出現50多起類似的智慧財產權遭陸竊取的通報事件，而休士頓只是冰山一角而已。他也表示，川普政府近期大動作封殺陸社群影音應用程式TikTok，正是因為TikTok給予管道讓敏感個資外流，其中包括個人手機電話簿與定點等資訊。

另外，德梅斯也稱若讓陸電信巨擘華為參與建設美國5G與電信網路，恐會讓美國人民個資更加容易流漏，這就是為什麼川普政府大力勸說歐亞盟友一同禁用華為；而美國境內也愈來愈多關於涉及電腦駭客行動的指控，司法部也正重新分配檢察官處理相關案件。

不過，曾任美國國家東亞事務情報官的羅希先前曾在美媒《國家利益》上投書表示，面臨11月份大選的川普，選情正因疫情陷入低迷，川普政府此舉有助大眾轉移目光，藉由外部對立減少外界檢視他在國內防疫失敗，並趁美陸對立加劇，替選情加分。

(中時新聞網)