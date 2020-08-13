林瑞華用蛇窯燒出超過1千4百多度的陶藝。（謝明俊攝）

林瑞華被外甥質疑有何文化價值？氣結不已。（謝明俊攝）

竹南蛇窯的傳承者柴燒陶藝大師林瑞華，從19歲開始跟著父親用蛇窯燒製陶藝，至今46年，他投入全部的青春歲月，去傳承父親林添福的製陶功藝，並將竹南蛇窯的精神技藝水準發揚光大，卻遭外甥質疑：「不知有何文化價值可言？」讓林瑞華為之氣結。

65歲的林瑞華，高3那一年，父親買下現在竹南蛇窯的用地成立陶業公司，建置蛇窯的用費雖然多數多由父親出資，但長姐因夫家經濟不錯也贊助部分經費，所以父親在疼惜女兒下，將竹南蛇窯的用地全部登記給長姐。

林瑞華高中畢業後一度拒接父親工作，自己跑到外面打工，後來在父親的懇求下，才回到蛇窯開始學習陶藝，這一下來就46年。

林瑞華跟著父親習作陶藝多年後，竟外發現父親打造的蛇窯竟可燒出超過攝氏1400度的高溫，林瑞華靠著不斷摸索，成功燒出1千4百多度的超高溫陶藝，成了兩岸、甚至是東南亞地區的第1人，林瑞華接棒父親，青出藍而勝於藍，讓父親欣慰不已。

接棒竹南蛇窯，林瑞華和妻子鄧淑慧合力將竹南蛇窯打造成苗栗重要的陶藝重心，更獲得苗栗縣政府將蛇窯畫定為歷史建築，是對林瑞華夫妻的肯定。

因此，當林瑞華得知長姐提告要拆掉蛇窯多數建物時，他根本無法置信，因他過去與長姐感情深厚，他多次要找長姐詳談，竟都被晚輩攔阻不得一晤。日前，外甥還在苗栗縣政府文資委員會勘竹南蛇窯時，當眾質疑林瑞華有何文化價值可言？令林瑞華當場氣結。

(中時 )