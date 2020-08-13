台中市政府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕敬獻壽桃塔，向三山國王二王爺明山國王祝壽。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

農曆6月25日是「三山國王二王爺明山國王」聖誕，台中東勢大茅埔泰興宮13日盛大舉行三獻古禮祭典科儀，台中市政府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕敬獻壽桃塔祝壽，並與泰興宮主任委員邱民雄及東勢區農會前總幹事吳武雄一同參拜，祈求合境平安、國運昌隆。

江俊龍表示，台中三山國王的信仰分布，堪稱客家先民拓墾歷程的縮影，從彰化鹿港溪湖、台中清水海岸開始，一路沿著農耕重要的水源溯源，踏入土地平曠、水源豐沛的豐原平原，再進入山城地區墾荒。

除了東勢山城地區的客家至今仍保有客語活力外，在移民途中留下來的客家人，因為交際的需要而與不同族群互動融合，逐漸喪失客語能力，因此三山國王的宗教信仰，成為客家文化相當重要的維繫與傳承管道。

江俊龍指出，三山國王的忠義精神深深影響著客家族群的性格，隨著社會變遷，如今不管山城、海線或都會區的三山國王廟，都成為閩、客族群不分彼此共同信奉的神祇。

客委會表示，東勢大茅埔是全國僅存的傳統客家聚落之一，以1856年建廟落成的三山國王廟為中心，呼應東、西、南、北四方將寮，形成「一中心四方」全國獨特的棋盤防禦型式客家聚落。近年市府向中央客委會申請6000萬元補助經費，市府也挹注1258萬元經費，營造大茅埔成為台中客庄旅遊的重要景點。

(中時 )