「萬年反派」王中皇魔性笑聲 「嗯哈哈」想申請專利做鬧鈴

活屍喜劇片《逃出立法院》主要演員禾浩辰、林鶴軒（大鶴）、庹宗華、王中皇今（13日）首映記者會，前進國會最高殿堂立法院舉辦，創下國片第一。大鶴穿半透視裝，他開玩笑表示：「以為這邊也沒有冷氣，穿個做透風的，像我身材那麼瘦，又穿得下女裝，剛好來代替雅妍姐（賴雅妍）的位置」，而王中皇則穿了正式的西裝外套，「沒想到他們穿得那麼fashion，好心機喔！」

談到第一次在立法院辦電影首映會，禾浩辰說，看到立院2樓，還跟導演王逸帆研究立法院現場哪裡可以逃生，以及2樓哪裡可以垂降。大鶴說，自己本身很愛看政論節目，對於終於能進到立法院，覺得非常興奮。他打趣說，首映記者會出席的立委自己都叫得出名字，稱有點像粉絲見面會，每一個都想合照。王中皇則說，睡覺時都會想到當時在高雄拍攝畫面，「做夢都會驚醒！」

主要演員現場允諾若電影票房破億就要波血漿在導演身上，一報拍攝期間每天都被潑血漿之仇，大鶴曝，「本來在殺青時就有打算要波血漿在導演身上，但導演先行得知，趕緊閃避。」此外，若可以在留宿在立法院一晚，大鶴笑說，立法院晚上的冷氣是會關的，打趣說，自己一定要吹冷氣，他曝兒時曾想選里長，但高中時破滅，「選舉要花很多錢。」王中皇說，政治不是玩玩的，從沒想過這件事，「這不是我能幹的！」該片明全台上映。

(中時 )