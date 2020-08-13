許淑華從政時期的所有名片。(取自許淑華臉書)

與前高雄市長韓國瑜交情不錯的藍委許淑華，近日多在南投跑行程，常在臉書介紹南投在地美食的她，昨(12日)則是在臉書曬出粉絲收集她從政後的所有名片，青澀模樣曝光後，更是引起網友熱烈討論。短短一天的時間，已有超過1.7萬名網友按讚。

許淑華常常在臉書和民眾分享生活近況，近日她常跑地方行程，從政19年的他，昨則是到粉絲家中拜訪，她也說最喜歡去這位粉絲家中看舊照片，泛黃的、表框的、一整本的...，用手翻舊相片的感覺很特別，跟滑手機裡的照片比起來，手指頭翻到的都是回憶。

許淑華進一步透露，這位粉絲收集她的名片、競選小物，連從政的每張名片都保留著，用她的相片記錄在南投服務的所有點滴；最後，她也被粉絲舉動感動，並說「謝謝所有一路支持淑華的好朋友」。

而從粉絲收集的名片中可見，許淑華在從政初期，其實是留著一頂俏麗短髮，看起來相當有神氣，而後期的她則是綁起馬尾，依舊不減美麗的面貌，更流露出專業的氣勢。不少粉絲看見這些名片後，更是大讚許淑華，「越來越年輕」、「女超人值得這樣忠心的支持」、「淑華真的是始終如一，越來越年輕」、「人美心善而且又沒有架子深入民心」、「不過為何淑華委員愈來愈年輕啦，齁」。

(中時新聞網)