歌壇「東方不敗」張清芳6月閃電和銀行投資教父宋學仁結束15年婚姻，最近有傳言指出，宋學仁買進由聯合報大樓改建的「聯合大於」23樓戶給前妻當禮物，但無人證實。昨(12日)媒體報導，最近該處22樓出現新買家，從最新出爐的實價登錄資料以及謄本資料，證實所有人就是張清芳。

由舊聯合報大樓土地開發成的豪宅「聯合大於」、「聯合大哲」，近年來十分搶手，前者含商辦，後者純豪宅，坐落位置橫跨信義計畫區、國父紀念館兩大生活圈，生活機能完善又隱密度高，聯合大於開發於1500坪基地，四面臨路，戶戶標配景觀陽台，1到22樓為商辦，23樓以上為豪宅，最近引來不少政商界人士購買。

據《ETtoday房產雲》，目前所知「聯合大於」的名人住戶有國泰金控董事長蔡宏圖，先前傳出宋學仁也有買下該處房產，但新的實價登錄資料揭露，該處6月有新買家購入22樓，以2.24億台幣成交，再查詢謄本可知買家為張姓女子，戶籍地為台北市中山區基湖路，正好是宋學仁的寓所，因此研判出手買進22樓的神秘客就是張清芳。

(中時新聞網)