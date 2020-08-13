11條魚就這樣活活被毒死！台中一家火鍋店，業者10日在自家的臉書粉專發文表示，「發生了令人髮指的事」。養在廁所的11條魚，好端端地全都被毒死，全因客人在魚缸內倒入了半罐的浴廁劑，員工去廁所時，發現整個缸裡的泡泡多到要滿出來，裡面的魚全死了！

該火鍋業者憤怒地在臉書粉專發文說道，「今天8／10，水湳店發生了令人髮指的事」，表示這些魚一開始是房東的興趣，看著看著覺得喜歡，也就留下來了。晚間有位客人拿著放在旁邊的浴廁劑，倒了半罐，直到員工去廁所，看到整個魚缸的泡泡多到要滿出來，裡面的魚全死了。

葉者在臉書粉專發文，表示養在廁所的魚全遭毒死。(圖／爆怨公社)

由於當天客人很多，也無從而知犯下毒手的為何人，最讓老闆不捨的是，11隻魚的其中之一，還是正懷有身孕的「孕婦」，造成一屍兩命的悲劇。業者表示，「所以不知道是誰幹的，不管你是大人還是小孩，老闆都祝你下地獄」，字裡行間看得出不捨及憤怒。

而此篇文，被轉發到《爆怨公社》後，引發大批網友的怒火回應，「殺魚的不得好死」、「怎麼會有人手賤到這種程度」、「哇！這應該不止下地獄吧」。但也有網友幫忙緩頰表示，「會不會小孩以為那是飼料」？對此其他網友則持反對意見，「浴廁劑跟飼料罐分不清楚嗎」、「如明知道不是飼料，卻這樣做，實在是太殘忍了」。另外也有人建議業者，加裝監視器，保護自己也保護員工。

(中時新聞網)