更新內容）前年擔任成功大學社科院教研所的臨時清潔工林榮富，見陳姓女研究生獨自一人在研究室，竟加以襲胸還拿抹布塞入她口中再掐死對方，歷審依強制猥褻殺人罪將他判處無期徒刑，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。

林男在2018年10月28日11點在成大社科院大樓南棟研究室樓層打掃時，藉故邀約陳女前往較無人出入的諮商室內，他先以手拉回欲離開的陳女，陳因此重心不穩向後仰躺倒地時，他就跨坐在她身體上。

林用手摸陳女的胸部，對方抵抗並大聲呼救，林男為恐事跡敗露，先持抹布塞入她口中，並以手持續掐她頸部長達10至20分鐘，期間並強行翻開她的胸罩親吻胸部，致陳女最後因腦部缺氧窒息死亡。

一二審審酌林男的犯行對校園治安造成重大危害，引起社會大眾恐慌，且犯後說詞先反覆不定，並企圖將責任轉移死者身上以茲卸責，難認有認錯悔過之心，考量他在審理中向家屬道歉，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

林男不服提上訴，最高法院認為，林辯稱與陳女有多次金錢借貸關係，帶她到諮商室只是要商討借錢，沒有要猥褻及殺人，但這些辯稱二審已敘明清楚為何不採信，林男任憑主觀妄指摘，不合法律上程式，判決駁回上訴定讞。

(中時 )