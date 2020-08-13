今年以來，大陸金融業支持疫情防控和經濟社會恢復發展，上半年累計新增人民幣貸款超過12兆元，資金重點支持哪些領域，大陸銀保監會主席郭樹清透露，包含製造業、基礎設施、科技創新以及小微三農是重點。

據最新數據顯示，6月底大陸普惠型小微企業貸款年增率為28.4％。與此同時，新發放的普惠型小微企業貸款平均利率，今年上半年為5.94％，相比去年下降0.76個百分點。

根據央視引述郭樹清說，目前對小微企業貸款支持力道是最大的。前不久中小企業協會執行會長講到，全大陸3000多萬家小微企業，現在有2000多萬家獲得銀行貸款，銀保監會統計數字是2360多萬家能夠拿到銀行貸款，多達2／3。

郭樹清也說，包含銀保監會、人民銀行也研究一些儲備性的政策，進一步支持經濟的發展。現在比較突出的問題就是服務業，沒有完全恢復到正常狀態，也正採取一些特殊辦法，比方說救急性的貸款與融資在部分省份進行試點，相信下半年我們做得會比上半年做得更好。

(旺報 )