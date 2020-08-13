工程將由地板木構造開始，由下往上逐步拆解柱、樑、屋架、屋瓦、天花板、門窗，調查材質後才能定料修復。（羅亦晽攝）

將軍府於1936年建立，日式建築群是當時日本各階級軍官住所，至今有百年歷史，2005年列入縣級古蹟及歷史建築。（羅亦晽攝）

目前已先將縣定古蹟「中村大佐將軍故居」，搭建棚架避免日曬雨淋，且為維護民眾安全，整修期間禁止參觀。（羅亦晽攝）

花蓮知名景點「將軍府」的美崙溪畔日式宿舍群為日治時期所建，年久失修，歷史建築保存岌岌可危。花蓮縣文化局在文化部的補助經費下，啟動「建築修復暨環境美化工程」，整修範圍共8幢日式宿舍，是歷年規模最大的整修，預計2022年3月將重現將軍府沉寂多年的往日風華。

花蓮縣文化局辦理「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」，獲文化部2.4億元經費。其中將軍府規劃設計及修繕費用1.6億元，修繕範圍包括美崙溪畔日式宿舍群共計14棟日式宿舍，房舍修復與空間活化為主要規劃。

將軍府於1936年建立，整齊一致的日式建築群為當時日本各階級軍官住所，至今有百年歷史，並於2005年列入縣級古蹟及歷史建築。施工項目含縣定古蹟及周圍歷史建築的日式木構造建築修繕，後期增建物拆除，及園區景觀植栽及道路整理改善，由詹益忠建築師事務所規劃設計與監造，順鼎營造股份有限公司承攬施工，施工分3區、3組工班同時進行施作。

今日舉行「建築修復暨環境美化工程」開工典禮，縣長徐榛蔚表示，將軍府是花蓮市重要文史的地標，由於建築材料及工法可能失傳，導致修復不易，需要再經過多次文史考證，才能讓將軍府重新展現不同的面貌，縣府也會規劃各館室內的空間利用，活化文化資產。

詹益忠建築事務所設計師葉永韶表示，目前已先將縣定古蹟「中村大佐將軍故居」，搭建大型棚架避免風吹日曬雨淋。歷史建物的修復從地板木構造開始，由下往上逐步拆解柱、樑、屋架、屋瓦、天花板、門窗，且須先調查這些1930年代的構造材質，才能定料修復。

文化局表示，歷史建物修繕，必須由文化部認證的泥做、瓦做等認證匠師，招標過程艱辛，順利開工後，盼未來提升地方文化資產利用及活化，並串連鄰近景點作花蓮港區具特色的文化一日參訪行程。「建築修復暨環境美化工程」預計於2022年3月24號完工，施工單位已搭建圍籬和鷹架，為維護民眾安全，整修期間禁止參觀。

(中時 )