到員林市消費500元以上，每張發票都可參加抽獎，只要上網登錄發票號碼即可，加上彰化縣政府的振興三倍購活動方案，等於1張發票擁有雙重抽獎機會。（謝瓊雲攝）

員林市公所明年元月將針對全市12.5萬位市民發行員林幸福卡，除了可以免費搭乘接駁巴士，還可以享有特約商店機構的優惠。員榮總院長張克士（右）親自出席與員林市長游振雄共同簽署特約店家合作備忘錄，市民將可享有健檢優惠方案。（謝瓊雲攝）

跟進彰化縣政府振興三倍購活動，員林市公所再加碼，上午舉行「「心經濟、拚幸福」振興抽獎活動起跑記者會，宣布到員林市每消費500元，就可憑發票登錄參加抽獎，除了每月抽出3輛gogoro電動機車，最大獎還有1輛汽車。（謝瓊雲攝）

快來員林市消費，抽大獎。員林市長游振雄13日宣布跟進彰化縣政府振興經濟、刺激消費，只要憑在地消費500元以上發票，就可摸彩抽大獎，11月起一連3個月，每月抽出3輛gogoro，明年元月還有最大獎65萬元TOYOTA汽車。

員林市長游振雄、市民代表會主席賴東位，和副主席張國良，攜手在員林公園「心經濟、拚幸福」振興抽獎活動起跑記者會上，一一宣布各大獎項內容。同時舉行「員林幸福卡」特約商店簽約儀式；員榮醫療體系總院長張克士親自出席宣布持卡將可享有健檢優惠。

游振雄表示，為搶攻三倍券商機，刺激各地鄉親來到員林吃美食、買伴手禮，逛街購物，自7月15日起至12月31日止，每消費滿500元就可憑發票參加抽獎，除了汽車、電動機車，還有電冰箱、電視、switch、iPad等大獎，及員林在地曼黛瑪璉贊助市價4500元的女性內衣100套，獎品總價值超過200萬元。

他強調，彰化縣政府推出的振興三倍購活動與此不衝突，也就是如果在員林市消費，只要將發票號碼上網登錄於縣府、員林公所的活動業面，等於立刻擁有「1次消費、2次中獎機會」，呼籲大家快來員林消費，買愈多、中獎機會愈高。

另外，員林市公所明年元月將正式發行1卡2用的「員林幸福卡」，全市12.5萬市民每人1張卡片，結合悠遊卡支付功能，包括員榮醫療體系、曼黛瑪璉、麗禧酒店、皇潮鼎宴、食觀天下、百果山探索樂園、彰南國民運動中心、好樂迪KTV、琉璃仙境、歐鄉莊園、烤狀猿、全方位大賣場、墊腳石…..等都已加入特約商店提供消費折扣，多家業者代表上午也特別出席活動，到場簽署合作備忘錄。公所歡迎員林市的商店、機構加入特約行列，洽談簽約可逕洽公所文化觀光課。

(中時 )