彰化知名電鍍廠董娘阿惠（化名），背著身價4000萬的董事長老公，搭上財產400萬元的公司負責人阿宏（化名），兩人衝摩鐵滾床，電鍍廠老董破門捉姦，果真看見2人赤同床，還當場發生「衣服爭奪戰」。老董怒向小王提告求償200萬元，台中地院判小王得賠50萬元。

判決書指出，電鍍廠老董與阿惠結婚10多年，去年10月離婚。老董指控，阿宏明知阿惠是人妻，卻跟她一起滑進摩鐵，去年1月，老董前往摩鐵抓姦，果然見到2人全身赤裸躺在床上，氣得立刻攝影存證。

但阿宏堅決不認姦情，辯稱與阿惠只是朋友，兩人在摩鐵單純聊天，沒有赤裸全身同眠的情形，更沒有通姦行為，老董未經他同意闖入房間錄影採證，沒有證據能力。

台中地院勘驗老董提供的光碟畫面，發現阿宏與阿惠全裸躺在床上，而老董進入房間後，阿宏還與他發生爭搶衣服大戰，認為阿宏與阿惠已逾越正常男女交往分際，電鍍廠老董名下財產約4000多萬，參加警友會等社會團體，具有相當社經地位，卻目睹配偶與阿宏赤裸同床，對其精神及家庭生活損害非輕，判阿宏得賠老董50萬元。可上訴。

(中時新聞網)