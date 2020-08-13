台中市政府為提升青年於就業前之工安意識，及激發青年的職安衛認知，勞工局特舉辦「青年職場安全體驗營隊」，透過2天活動，以短期課程安排、實作演練及搭配分組體驗心得競賽等活潑多元方式；13日由市長盧秀燕與青年當面對談與勉勵，啟發學生職場危害觀念，讓學員化身為職安種子部隊，期許未來能發芽茁壯。

盧秀燕表示，她人生從事過兩項工作，前11年在電視台、後20年從政。暑假期間是青年人就業、打工、實習的旺季，最重要是要重視職場安全！青年是勞動市場未來生力軍，為提升青年對職業安全衛生的重視，市府規畫此活動讓學生提早體驗職場危害，使學生瞭解職場安全衛生重要性，進而強化安全衛生意識，安心為企業貢獻所長。

勞工局長吳威志說，大專院校青年因工作經驗與安全衛生意識薄弱，提醒事業單位於僱用青年時，應提供充足的訓練及安全的工作環境，同時藉由本次體驗營提升青年的職場安全衛生概念及防護意識，共同守護未來勞動力的生力軍。

「青年職場安全體驗營隊」，首日到中龍鋼鐵股份有限公司針對「製造業製程安全」、「營造業施工安全」進行現場體驗，透過講師的互動模式，引導學員初步認識職業安全衛生，並搭配教具使學員於安全狀況下體驗職場災害之活動。

學員們還到內政部消防署訓練中心，實際了解「緊急事故應變及職災常識演練」，藉由職場經驗豐富的講師帶領學員面對職災所需之應變措施及分組實作演練，以及認識職場安全衛生概念及防護意識。

今天安排小型成果展，由學員們分組發表兩天來的職業安全衛生活動心得，並與市長盧秀燕及勞工局局長吳威志進行意見交流及分享！勞工局強調，這兩天的經歷將成為學員日後就業後的寶藏，也替學員們種下職場安全的深刻印象。

(中時 )