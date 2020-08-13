華為消費者業務CEO余承東上周證實，台積電9月15日以後不再代工，麒麟高端5G晶片將絕版。未料昨（12日）傳出華為提出「塔山計畫」的消息，將打造沒有美國技術的半導體工廠，但旗下海思晶片員工表示「沒有聽說過」。

華為「塔山計畫」消息是由一位微博大V博主揭露，並稱華為將全方位紮根半導體，突破技術限制。內容提到，華為已經開始與相關企業合作，準備建設一條完全沒有美國技術的45奈米晶片生產線，預計年內建成；此外，華為還在探索合作建立28奈米的自主技術芯晶生產線，具體建成時間目前尚不清楚。

虎嗅網報導，第一時間求證華為半導體部門員工，他們都表示沒聽說「塔山計畫」，其他周遭同事也說不知情。

儘管塔山計畫空穴來風，華為被曝推出了「南泥灣」項目，傳達出通過「自，「在困境期間，希望實現自給自足」的願望。

據了解，筆記本、IoT智能家居產品都被納入南泥灣項目，這些都是完全不受美國影響的產品，事實上，南泥灣項目覆蓋的面很廣，需要投入的也很多，很多方面都是翻天覆地的變化。

(中時新聞網)