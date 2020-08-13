群聯(8299)今(13)日舉辦法說會，董事長潘健成表示，強勁的PCIe Gen4需求帶動上半年SSD控制晶片營收創下歷史同期新高，展望第三季，他表示，疫情衝擊下，消費市場減緩，第三季可能將是谷底，毛利率確實有點壓力，但絕對會力守「2」字頭，有信心第三季群聯還是會優於同業。

第二季全球疫情高峰，潘健成表示，「對於群聯第二季表現算是滿意」。群聯第二季營收108.55億元、季減少15.9%、年增加11%，營業毛利為26.73億元，季減少30.9%、年增加22.8%，稅後淨利為11.85億元，季減少37.6%、年增加51.7%，每股稅後盈餘為6元，單季毛利率24.6%，季減少5.4個百分點、年增加2.2個百分點，單季營業利益率為10%。

潘健成指出，群聯二季合併營收為108.54億元、創下歷史同期新高，毛利達到26.72億元，也刷新歷史單季新高、歷史同期季次高，且年成長達23%，上半年毛利率更是創下歷史同期次高的的27.56%，稅後淨利及每股盈餘也刷新歷史同期第三高，分別達到11.85億元與6元。第二季在新冠肺炎持續影響全球經濟的情況下，群聯能有如此穩健的表現，除了受惠於群聯長期經營的全球客戶出海口以外，各國逐漸條件式解封讓經濟緩慢復甦也是另一因素。

群聯累計上半年營收308.2億元、稅後淨利為23.72億元、累計上半年每股稅後盈餘為15.6元。

潘健成表示，強勁的PCIe Gen4需求帶動上半年SSD控制晶片營收創下歷史同期新高，預期群聯Gen4的技術領先將持續引領下半年PCle相關營收持續成長。

潘健成表示， 群聯第二季存貨為130億元，主要是因為疫情前整體市場呈現缺貨，故積極提高庫存，4月全球面臨封城，第一季庫存和第二季差不多，但第二季庫存已經從7月開始下降，公司維持比較高的現金水位，之後將發現金股利，但有一些投資認列也將入帳，所以公司現金水位足夠應付後續所需要的需求。

潘健成表示，目前看到汽車、工業市場都慢慢回來，只是消費會回來得比較快，但高階手機確實賣不好，中階賣的相對好，但整體手機市場要起來還是有困難。

面對全球迎戰二次疫情的風險，是否會影響NAND Flash，潘健成表示，許多家原廠對於第四季到明年第一季釋出比較保守的訊號，但此現象對群聯反倒有正向幫助，疫情衝擊下，消費市場減緩，但容量需求卻是增加，帶動群聯出貨容量是成長的，預計庫存壓力8月、9月就可以減緩，這一點並不用太擔心，儘管第三季毛利率確實有一點壓力，第三季可能將是谷底，但因群聯產品多元化、市占率也持續提升下，毛利率守住2字頭還是沒問題，也有信心第三季群聯的表現一定還是會優於同業。

(時報資訊)