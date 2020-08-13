官方數據顯示美國上周原油庫存意外大減，意味著在新冠肺炎疫情籠罩下，原油需求仍持續復甦，惟受到石油輸出國組織（OPEC）下修燃油需求預期影響，周四國際油價反轉走跌。

目前美國期油下跌0.3%，報每桶42.54美元；布蘭特期油跌0.31%，報每桶45.29美元。

OPEC發布月度報告指出，今年全球石油需求將減少906萬桶/日，較1個月前預估的減少895萬桶/日更為悲觀。

Phillip Futures資深商品經理Avtar Sandu表示，OPEC發布悲觀的月度預測，受到新冠肺炎疫情影響，2020年原油需求的下跌力道估將超出先前預期，且明年的復甦展望也有疑慮。

美國能源情報署（EIA）周三公布，美國上周原油庫存減少451.2萬桶，遠超出市場預期的減少287.5萬桶。汽油庫存減少72.2萬桶，亦超出市場預期的減少67.4萬桶。餾分油庫存減少232.2萬桶，市場預期為增加35.7萬桶。受此激勵，周三紐約期油大漲2.6%，收在每桶42.7美元，創下5個月來新高。倫敦布蘭特期油收漲2.13%，為每桶45.45美元。

(時報資訊)