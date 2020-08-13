TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，2020年第二季全球前十大封測業者營收達63.25億美元、年增26.6％。不過，由於中美關係降至冰點、新冠肺炎疫情在多地持續升溫，恐壓抑下半年終端需求，中美關係與疫情走向將成為下半年全球封測營收盈虧關鍵。

拓墣產業研究院表示，2020年首季受新冠肺炎疫情衝擊，各國邊境管制與封城措施使整體供應鏈出現斷鏈情況，客戶及通路庫存均偏低。隨著供應鏈逐步恢復供給，各國持續推出救市措施與宅經濟發酵，使下游客戶回補庫存力道加大，推升全球封測產值接續成長。

拓墣產業研究院預估全球前十大封測業者2020年第二季營收達63.25億美元、年增26.6％。其中，龍頭日月光投控（3711）旗下日月光為13.79億美元、年增18.9％，成長幅度雖較首季稍微收斂，但因5G通訊與消費性電子封測需求上升，成長趨勢仍然穩健。

第二名的艾克爾（Amkor）營收11.73億美元、年增31.1％，日月光投控旗下矽品9.1億美元、年增34.2％，較去年上升1名至第3名。第5名的力成（6239）營收6.49億美元、年增35.6％，第8名的京元電（2449）營收2.56億美元、年增32.5％。

拓墣產業研究院指出，艾克爾、矽品、力成及京元電第二季營收均年增逾3成，主要受惠於終端消費產品、記憶體及5G晶片等封測產能提升，且因疫情獲轉單效應，以及美系設備商將於9月15日後終止對華為產品製造服務，趨使封測業者在第二季加速出貨進程。

至於位居第4、第6、第7名的江蘇長電（JCET）、天水華天（Hua Tian）、通富微電（TFME）等中國封測三雄，由於中國境內疫情獲得有效控制，拉升各類手機、人工智慧（AI）晶片及穿戴裝置的封測需求，預估第二季營收年增率落於24.4～29.2％間。

此外，大尺寸面板市場需求與終端銷售表現自第二季下旬起逐漸回溫，大尺寸面板驅動IC （LDDI）和觸控面板感測晶片（TDDI）稼動率維持高檔，帶動第9名的南茂（8150）、第10名的頎邦（6147）第二季營收分別年增16.6％、4.8％。

展望下半年，拓墣產業研究院分析師王尊民表示，雖然下游客戶回補庫存需求湧現，但近期中美關係降到冰點，加上疫情在美國、南美洲、印度及東南亞等地持續升溫，恐將壓抑下半年終端需求，中美關係與疫情走向將成為下半年全球封測營收盈虧關鍵。

(時報資訊)