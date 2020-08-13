第2季及上半年業績創下歷年同期新高的電池模組廠—新普科(6121)第3季營運持續看好！由於進入傳統旺季，美系品牌大廠新產品陸續上市，且非IT產品需求增溫，新普科表示，第3季看起來不會差，有機會延續往年趨勢，第3季業績有機會超越第2季。

商務NB因遠距工作及教學需求暢旺，讓新普科第2季及上半年業績表現亮眼，新普科第2季合併營收為195.78億元，創下歷年同期新高，營業毛利為20.26億元，單季合併毛利率為10.35%，稅後盈餘為11.82億元，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為6.39元；累計上半年合併營收為340.62億元，營業毛利為34.51億元，合併毛利率為10.13%，稅後盈餘為18.48億元，亦是歷年同期新高，每股盈餘為9.99元。

隨著傳統旺季來臨，新普科7月合併營收回升至67.93億元，年成長5.25%，為今年單月新高，累計前7月合併營收為408.56億元，年成長8.7%。

由於NB訂單持續暢旺，且美系品牌大廠下半年新產品陸續上市，加上非IT產品部分，兩輪電動車因歐洲各國陸續解封銷售增溫及BBU出貨放量，新普科認為，第3季業績不會太差，如無意外，第3季業績有機會超越第2季，全年業績成長可期。

(時報資訊)