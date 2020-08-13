兩年一度的第8屆離島縣聯合運動會預計在9月18日於連江縣登場，屆時來自金門、澎湖與馬祖的運動健兒將同場競技，爭奪最佳海島健兒的美譽和封號。

連江縣長劉增應表示，離島縣聯合運動會由金門縣、連江縣與澎湖縣自從2006年來開始輪流舉辦，期盼能藉由這項運動會達到三方體育活動交流，刺激離島觀光產業展，終極目標就是促進中央重視離島權益，爭取能與台灣本島同等質量的發展資源。

離島縣聯合運動會包含了籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、半程馬拉松與磯釣共8項賽事，其中最特別的就是磯釣比賽，主辦單位選在知名觀光景點、號稱「離島的離島」莒光鄉以及擁有馬祖地中海之稱芹壁聚落的北竿鄉，讓這項磯釣比賽更具觀光和競賽可看性。

除此之外，連江縣早在70年代就將數十頭梅花鹿野放至大坵島，如今數量已達數百隻規模，並且和澳洲 塔斯馬尼亞、馬爾地夫瓦杜島齊名，因此本屆賽事的吉祥物即由梅花鹿化身為「鹿鹿LuLu」，29日起從馬祖天后宮出發進行聖火傳遞，途經連江縣四鄉五島，包含北竿、南竿、東莒、西莒和東引，9月1日開拔前往澎湖縣，2日抵達澎湖縣，3日返回連江縣。

(中時 )