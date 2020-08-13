中壢區新中北路二段212號前12時許發生小貨車翻覆事件，消防局接獲報案後派遣第二大隊華勛分隊出動，救護人員趕抵現場後，發現41歲葉姓駕駛右腳擦傷、右手肘疼痛，趕緊給予傷口清洗並包紮止血，由茄苳93救護車送往桃園醫院。

據了解，民眾經過該路口時，發現該地發生車禍事故並有漏油現象，請求派員協助處理。華勛分隊小隊長簡啟昌到場後，發現貨車翻覆於路中央，無與其他車發生擦撞，車上僅有駕駛一名，抵達前現場民眾已將葉姓駕駛拖出車外，駕駛有右腳擦傷、右手肘疼痛的狀況，請救護人員立即為傷口止血包紮，並送往醫院觀察。

消防局表示，因翻覆車輛有漏油情形，消防人員佈1水線及滅火器於現場警戒，相關單位到場由員警負責管制現場交通、清潔隊人員使用木屑將油漬吸附再清離、吊車業者將該車輛調正後拖離現場。本次共派出5名消防人員，消防車1輛，救護車1輛。

中壢警方表示，駕駛沿新中北路往八德方向行駛，於路口左轉興仁路二段時不慎重心不穩而翻覆。經檢測後，確認葉姓駕駛並無飲酒，警方呼籲用路人轉彎時應減速慢行，以維交通安全。

(中時 )