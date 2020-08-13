近年推出的古裝劇大大帶旺了大陸影視產業，其中宮鬥劇尤其受到女性觀眾歡迎，隨著作品開紅盤而走紅的演員們更是不在少數，2018年的《延禧攻略》就是一例，女星吳謹言被製作人于正慧眼相中飾演女主角魏瓔珞，出道8年的她終於走紅，如今2年過去，吳謹言po文吐心聲，坦言遭到「魏瓔珞」這角色禁錮。

吳謹言演出《延禧攻略》後，終於突破8年來的演藝瓶頸，只是雖然戲約不斷，但始終無法超越《延禧攻略》的成績，接演古裝劇，也總被拿來跟「魏瓔珞」相比，她昨天在微博po文，問眾人若提到吳謹言會想到什麼？「我相信很多人還是會覺得"吳謹言=魏瓔珞"」。

吳謹言說，能夠遇到于正，進而演出《延禧攻略》的魏瓔珞而受到喜愛，「真是史詩般的運氣」，如今2年過去，她覺得自己並不等於任何一個角色，無論演出是受到追捧還是有爭議，「每個角色都是我生命的一部分」，她跟著劇本及團隊體驗並呈現，「這些角色無論成功、失敗，有人喜歡還是不被認可，我都全心全意的為她們付出過了」。

吳謹言認為這些為之付出的角色，到頭來不該禁錮住自己，未來也還有更多的角色等著她去塑造，「所以我想逃離給我帶來巨大榮耀的魏瓔珞。撕掉這些標籤用心的演下去」，希望多年後回首，再來看看身為演員的吳謹言，走到了哪裡，而她的新戲正開始上檔，也希望觀眾能夠喜歡。

(中時新聞網)