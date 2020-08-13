國會共諜案傳出有駭客企圖透過攻擊健保資料庫的方式，來竊取總統蔡英文就醫紀錄等相關資料，但根據了解，蔡英文目前的就醫醫院台北榮總，並未將總統的病歷連上雲端，且能調閱總統病歷的人只有一人，那就是主治醫師，因此就算有駭客攻擊健保資料庫，也只是徒勞無功。

院內知情人士指出，蔡英文的就醫病歷全院只有主治醫師可看的到，而且僅限看診當下能夠調閱，若是其他時間調閱也不行，必須先通報總統府取得總統同意後才行，另外除主治醫師外，其他人都無權查閱，就算是北榮院長也不行。

過去蔡英文前往北榮就醫前，總統府都會先行通知北榮資訊室，接著再由資訊室通報院長後，取得院長同意開啟權限，這時主治醫師才能調閱總統的病歷，且總統病歷只儲存在電腦中，並未連上健保雲端，因此完全保密，可說是做到固若金湯。

至於有關駭客企圖入侵健保資料庫一事，健保署長李伯璋表示，上周的確有發現一位從境外試圖駭進健保資料庫的人，對方的ip地址位在日本，但因駭客通常都會透過其他國家的ip地址入侵，對方不一定來自日本。因健保資料庫防火牆非常多，該駭客並沒有入侵成功，在門口就被踢掉了。

李伯璋表示，總統通常會是醫院VIP，總統的資料也不是每個醫師都可以查。健保資料必須要有健保卡、醫師卡和醫院卡才能查閱，資料都有加密處理，查閱的人看不到病患的身分。若有特殊情況需要查看原始資料，都需要被授權，每個能看資料的人權限都不一樣，若越過權限就會留下紀錄，會被懲罰，呼籲民眾放心。

(中時 )