中國醫大將啟用水湳經貿園區的水湳校區，於10月5日開學，將有數千名師生遷移至新校區。台中市交通局為提供師生交通服務，新闢525路公車路線，預計8月19日上路，將串聯大雅區民生路段及中國醫大校本部、水湳校區，並提供捷運的轉乘接駁服務。

水湳經貿園區占地約254公頃、範圍跨及北屯、西屯區，台中市府已完成區內的道路工程。中國醫大在109學年度將啟用水湳校區，在10月5日開學，將有數千名學生遷至新校區。

台中市交通局長葉昭甫13日表示，新規劃的「水湳經貿園區」大眾運輸服務，新闢525路公車，不但改善大雅區民生路沿線公車班次較少問題，並將中國醫藥大學新校區乘車需求一併納入，以公車路線串連中國醫大水湳校區、校本部及捷運文心中清站，並提供捷運文心中清站與水湳經貿園區間的轉乘接駁服務。

交通局進一步指出，525路公車尖峰車班間距10至15分鐘，離峰15至30分鐘，晨間及夜間離峰時段則採固定班次，為加強服務沿線鄉親及就醫民眾無障礙乘車服務，未來將爭取中央補助，將公車汰換為無障礙公車，提供更多元的交通便利需求。

此外，豐原經大雅往返朝馬的229路公車，將釋出由新業者接駛，未來路線編號將改為529路繼續提供服務，也將8月19日同步上路，滿足市民大眾運輸需求。

(中時 )