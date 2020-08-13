台中市豐原地政事務所辦理「月眉段」及「后里段」地籍圖重測作業，土地筆數4717筆，面積約647公頃。豐原地所13、14日兩天於后里區內埔國小舉辦「109年度大台中地區委外地籍圖重測計畫(后里區)」宣導說明會，計有數百位土地所有權人參與，讓民眾了解自身權益。

地政局長吳存金指出，為釐整地籍、維護民眾財產權益，這次豐原地政事務所辦理地籍圖重測，除重新測繪使用逾百年的日據時期地籍圖，並結合衛星控制測量定位技術，大幅提高測量精度，建立測量公信力。

豐原地所主任楊曉龍說，豐原地所轄管豐原、后里及神岡等3個行政區，土地面積合計約131平方公里，土地筆數總計約20萬餘筆。

近年豐原地所積極辦理后里地區地籍圖重測作業，已辦理總筆數達3萬100餘筆，面積約2000公頃，其中106年委外辦理中和東及中和西段計2453筆，108年舊社段及四塊厝段計2830筆，109年四塊厝段及金城段合計3070筆，這次辦理的「月眉段」及「后里段」土地筆數計4717筆，面積約647公頃。

楊曉龍指出，近年豐原地所積極爭取中央與市府經費辦理地籍圖重測，辦理筆數居台中11個地政事務所之冠，希望持續改善地籍圖品質，減少土地界址糾紛。

(中時 )