每年夏天台灣籃球迷期待的瓊斯盃籃球邀請賽，今年因為新冠肺炎大流行，未能邀請外隊前來交流而停辦一屆，不過還有由中華民國籃球協會主辦，台北市政府體育局、台北市體育總會籃球協會、快樂科技股份有限公司協辦的2020台灣夏季籃球挑戰賽，成為球迷在盛夏的另一場籃球饗宴。

這次共有裕隆納智捷、台灣銀行、九太科技及台灣啤酒4支SBL超級籃球聯賽勁旅與賽，各隊也可以透過這項賽事檢視訓練成果，裕隆隊執行教練邱大宗指出，今年選秀會選進的塞內加爾籍好手斑霸的忠誠度和融入團隊兩點讓他相當滿意，但是否在夏季籃球挑戰賽有發揮空間，邱大宗說：「外籍生跟洋將一樣有工作證問題，還要看證件，另外斑霸也有傷，可以上場時間還不一定，還要看看他能否達到作戰模式。」

台灣銀行教練陳國維透露，球隊結束上季SBL後，5月份開始練兵，到7月多曾因為傷兵往往一周練球只有2天可以有10人以上，以及新冠肺炎讓賽程不確定，團隊氣氛一度比較低迷，「不過隨著傷兵歸隊，以及確定有個夏季籃球挑戰賽可以作為奮鬥目標，大家也找回動力。」

2020台灣夏季籃球挑戰賽將於8月31日到9月6日於俗稱「紅館」的台北市立體育館進行，比賽免費入場，緯來體育台也會提供轉播服務，並邀請歌手盧廣仲擔任代言人，參賽4隊先在預賽各交手兩次，按照積分排出名次，9月6日決賽日當天，由積分第一、二名拚搶冠軍，第三、四名爭取季軍。

(中時 )