看好「天時、地利、人和」，首檔投信發行越南基金上市！中國信託投信總經理張浴澤13日宣布，將於8月17日開募「中國信託越南機會基金」，讓投資人完整掌握越南經濟起飛的黃金波段，並特別邀請越南駐台大使阮英勇於上市記者會中致詞，阮英勇表示，越南經濟處於起飛階段，現在的確是個好時機點，到越南投資「會賺、不會虧本的！」

越南駐台北經濟文化辦事處大使阮英勇指出，現在投資越南「天時、地利、人和」，因為越南現處於經濟開始起飛階段。他分析，越南確實有缺點，包括：基礎設施不完整、人力素質要提高等等，但政府、企業也都知道，都在積極改善中。

雖有缺點，但越南也有很多優點。阮英勇指出，越南政府對外資開放，而台商在越南投資也是最多的，還有台越人民關係友好，他開玩笑說，台灣人、越南人若不張口說話其實分不出差別，過去沒有疫情時，台越一周有300多個航班，雙方往來方便，從越南河內到胡志明市，就像台北到胡志明市一樣，時間差不多。

阮英勇表示，越南的證券市場發展也滿20週年，經過20年的發展，包括產品、技術、市場都有很大進步，接近國際水準，所以現在投資越南很值得，也有法律保障。

阮英勇強調，越南經濟起飛中，不只台商，各國投資越南都很多，像韓商、陸商、歐盟、德商等都有投資越南，外資湧入，越南實體經濟會繼續強勁發展，而有實體經濟支持，也會提供證券市場好的基本面，越股現在本益比也相較亞洲其他區域低。他相信，此次基金募資過程會很成功，「到越南投資會賺、不會虧本」！他期許等投資人賺到錢再來越南投資、旅遊，台越一起發展兩國投資市場、分享利益。

(工商 )