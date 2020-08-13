台灣暑假搭上安心旅遊補助，國旅市場大爆發，台南市今年申請安心旅遊補助的旅宿業者，比去年申請秋冬旅遊補助增加6％，其中1家參與補助的北區富信飯店13日宣布通過4星級評鑑，以更好服務，搶旅遊市場大餅。

台南市共有631家旅店，今年有466家參與安心旅遊補助方案，申請比例達74％，較去年參加秋冬旅遊補助的業者比例，高出6％。

台南市富信飯店13日宣布通過4星級評鑑，成為台南市21家星級旅館之1，包括2家5星級飯店、3家4星級飯店、11家3星級飯店與5家2星級飯店。業者認為申請安心旅遊補助，對吸引旅客有正面助益。

台南市觀旅局認為，多數旅客仍喜歡選擇可補助1000元的旅店入住，業者擔心沒參加會影響業績，部分過去未加入的業者，今年也加入申請。

台南市參加安心旅遊補助的業者增多，但申請補助文件繁雜，仍有幾種業者一直拒絕加入。

第1種是住房率維持高檔的大型飯店，在生意未受影響下，業者不願投入額外行政人力處理補助文件。

第2種是非企業化的小規模旅店，業者不願經手繁瑣的申請文件，選擇不加入。

第3種為汽車旅館，曾有業者提起，多數顧客都會帶情人入住，這種客人不喜歡登記補助讓行蹤曝光，業者乾脆不願申請加入。

交通部觀光局旅遊補助方案同樣存在業者不實請領問題，台南市已有10多家業者在去年秋冬旅遊補助時，遭發現以合法掩護非法、顧客入住未申請補助的客房與沒有入住事實卻請領補助等違法情事，案件正交由檢警調查中。

(中時 )