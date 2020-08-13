中醫師公會全國聯合會今天重申打擊不法醫師與藥商立場，號召22縣市中醫簽自律公約，也補助民眾檢驗費。鄭郁蓁攝影

中藥重金屬超標「鉛中毒」事件越滾越大，台中市有越來越多家中醫診所爆出違法使用禁藥「硃砂」，引發民眾憂心中藥用藥安全，重創中醫師形象，門診量也掉了兩成。中醫師公會全國聯合會今天號召22縣市中醫簽自律公約，也提供民眾將有疑慮的藥送消基會檢驗並驗補助一半費用。

中醫師公會全國聯合會今天舉辦記者會，針對盛唐中醫診所中醫師呂世明開鍘，解除其公會各職務，並請所屬地方公會究責。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚備受壓力，自曝十天瘦了十公斤，各中醫診所門診也掉快2成，他坦言每當面對患者詢問開立的中藥是否含重金屬，都是對中醫師的侮辱，他強調，全國99.9％醫師都是奉公守法且使用合法中藥，兢兢業業照顧民眾健康的中醫師。

為了宣示中醫界捍衛用藥安全決心，公會號召全國22縣市中醫師會員共同簽署「用藥安全自律公約」，宣示「我使用合法中藥」與「我絕不使用禁藥」的決心，盼為台灣民眾塑造一個安全的中醫就醫環境。

柯富揚指出，目前遭點名的五寶散、天王補心丹等中藥處方，出問題的，都不是GMP中藥廠的科學中藥製劑，而是醫師個人私下違法製藥、違法添加，目前全台有6張五寶散的合法藥證、185張天王補心丹的合法藥證，皆不含硃砂 及鉛丹。

柯富揚提醒，民眾若購買自費中藥，可向中醫師索取明細，上面會寫有處方名稱、成分以及每日用藥量，若用藥後出現不適症狀，除了可向開立處方的中醫師反應，也可到「中藥不良反應通報系統」（https://tinyurl.com/y5l3oyo2）通報，民眾若有疑慮也可打電話到中醫師公會全聯會（02-2959-4939分機16）諮詢。

此外，中醫師公會全聯會昨天也和消基會簽約，除了將主動展開檢驗工作，民眾若對使用中的藥粉有疑慮可進行檢驗，中醫師公會全聯會將負擔一半的檢驗費用，希望全民一起監督中藥安全，找回民眾對中醫的信任。

(中時 )